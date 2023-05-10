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Мельник провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии

Фото: замглавы МИД Андрей Мельник и специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим (twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Иван Носальский

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мельника в Twitter.

"Счастлив встретиться с главным советником президента Бразилии Лулы да Силвы Селсу Аморимом. Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии и достижении прочного и справедливого мира", - отметил замглавы МИД.

По его словам, Украина также стремиться активизировать партнерство с Бразилией.

Напомним, ранее стало известно, что президент Бразилии выступил с рядом инициатив по установлению мира в Украине.

При этом он отказался приезжать в Украину в ответ на приглашение МИД. Вместо этого лидер пообещал отправить в страну своего спецпомощника.

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МИД УкраиныБразилияАндрей Мельник