Мельник может покинуть пост посла в Германии в середине октября

Мельник в комментарии немецким СМИ отметил, его ждут в Украине 15 октября. Он покинет Германию накануне после восьми лет пребывания на посту.

"Я должен быть в Киеве 15 октября, чтобы, похоже, занять новую должность в Министерстве иностранных дел", - сказал дипломат.

Также Мельник дал совет своему преемнику и порекомендовал ему выбрать "двойную стратегию".

"Нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от войны и этих преувеличенных споров о холодную зиму", - добавил он.