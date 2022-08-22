Мельник може залишити посаду посла в Німеччині у середині жовтня

Мельник у коментарі німецьким ЗМІ зазначив, його чекають в Україні 15 жовтня. Він залишить Німеччину напередодні після восьми років перебування на посаді.

"Я маю бути в Києві 15 жовтня, щоб, схоже, обійняти нову посаду в Міністерстві закордонних справ", - сказав дипломат.

Також Мельник дав пораду своєму наступнику і порекомендував йому обрати "подвійну стратегію".

"Потрібно бути милим та доброзичливим, щоб завоювати нові симпатії до України, особливо з урахуванням втоми від війни та цих перебільшених суперечок про холодну зиму", - додав він.