В Мелітополі зранку лунають вибухи

У середу, 5 квітня, у Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Його чули у кількох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна", - розповів він.
За словами Федорова, щойно у північних і західних районах міста чули вибух.
Зазначимо, весь минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Зокрема, у неділю, 2 березня, пролунали вибухи в районі локомотивного депо.
Крім того, у середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області також було "гучно". Такого разу - також у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.
А у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Мелітополі відбулися вибухи в двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток. Російські військові вибігали звідти у спідній білизні.
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