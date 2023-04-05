В Мелітополі зранку лунають вибухи

"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна", - розповів він.

За словами Федорова, щойно у північних і західних районах міста чули вибух.

Зазначимо, весь минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Зокрема, у неділю, 2 березня, пролунали вибухи в районі локомотивного депо.

Крім того, у середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області також було "гучно". Такого разу - також у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.

А у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Мелітополі відбулися вибухи в двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток. Російські військові вибігали звідти у спідній білизні.