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В Мелитополе с утра раздаются взрывы

Фото: в Мелитополе Запорожской области с утра раздаются взрывы 5 апреля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 5 апреля, в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Его слышали в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать хлопок", - рассказал он.

По словам Федорова, только в северных и западных районах города слышали взрыв.

Отметим, всю прошлую неделю во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области гремели взрывы. В частности, в воскресенье, 2 марта, раздались взрывы в районе локомотивного депо.

Кроме того, в среду, 29 марта, в Мелитополе Запорожской области также было "громко". В тот раз - также в районе подстанции локомотивного депо, в некоторых районах города исчез свет.

А в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. Позже стало известно, что в Мелитополе произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Российские военные выбегали оттуда в нижнем белье.

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