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В Мелітополі зранку лунають вибухи

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Запоріжжя, Неділя 02 квітня 2023 10:24
В Мелітополі зранку лунають вибухи Фото: у Мелітополі Запорізької області 2 квітня гримлять вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 березня, в Мелітополі Запорізької області лунають вибухи. Відомо, що є влучання в районі локомотивного депо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи", - написав він.

За словами Федорова, не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо.

"Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", - додав мер міста.

Як повідомлялося, у середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області знову лунали вибухи. Цього разу - у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Мелітополі відбулися вибухи в двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток. Російські військові вибігали звідти у спідній білизні.

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