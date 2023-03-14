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У Мелітополі пролунав гучний тривалий вибух

Ілюстративне фото: у Мелітополі пролунав гучний тривалий вибух (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 14 березня, пролунав гучний тривалий вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Щойно гучний тривалий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі, який чуло все місто", - написав він.

Федоров додав, що вибух пролунав у самому центрі міста, в районі вулиці Героїв України. За попередніми даними, спалахнув автомобіль.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі підірвали автомобіль.

На фотографіях також видно пожежу та густий чорний дим.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що "вагнерівці" у Мелітополі намагаються завербувати мешканців, щоб посилити своє угруповання у районі Бахмута.

Мер Мелітополя також розповідав, що росіяни під виглядом "планових оглядів житлового фонду" готуються "віджимати" квартири цивільних.

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МелітопольВибух