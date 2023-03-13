ПВК "Вагнера" намагається вербувати мешканців Мелітополя для відправки під Бахмут, - Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі "вагнерівці" намагаються завербувати мешканців, щоб посилити своє угруповання під Бахмутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За його словами, російські солдати наразі розміщені по всьому Мелітополю. Місто перетворилося на ворожу військову базу.
Федоров підтвердив, що приватна військова компанія "Вагнера" намагається набрати до своїх лав мелітопольців. Також і місцевий гауляйтер почав набирати своє власне "ополчення".
"Наприкінці тижня у закритих групах мелітопольців, що залишилися на території тимчасово окупованого міста, почали робити розсилку та набирати мелітопольців до ПВК "Вагнера". Звичайно, ніхто не погоджується. Але ті пропозиції, які вони роблять, це 200 тисяч рублів нібито на місяць, вони готові платити тим, хто готовий у складі "Вагнера" їхати до Бахмута", - уточнив мер.
Нагадаємо, ще 28 лютого заступник міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що під Бахмутом українські захисники знищили більшість підрозділів ПВК "Вагнера".
Також ми писали, що, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, ситуація в Бахмуті залишається складною. "Вагнерівці" намагаються прорвати оборону.
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