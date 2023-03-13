В Мелітополі планують віджимати квартири під виглядом "планових оглядів", - Федоров
Російські окупанти під виглядом "планових оглядів житлового фонду" готуються віджимати квартири цивільних в Мелітополі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Російські загарбники оголосили про «планові огляди житлового фонду» в курортному місті. Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджим майна", - пише Федоров.
За словами міського голови, під виглядом "планових оглядів" росіяни планують:
- виявити квартири, власники яких виїхали з Мелітополя;
- репортувати про знайдені "схрони", які ж самі й організували;
- тероризувати і залякувати місцевих мешканців, звинувачуючи їх в у співпраці з партизанами.
"Як насправді рашисти обходяться з житловим фондом, найкраще видно в Маріуполі. А "піклування" про мешканців вже відчули всі жителі окупованих територій. Росія вміє тільки вбивати і нищити", - додає міський голова.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, окупантам не вистачає коштів навіть на імітацію освіти у школах в тимчасово окупованій частині Запорізької області.
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