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В Мелітополі планують віджимати квартири під виглядом "планових оглядів", - Федоров

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Понеділок 13 березня 2023 17:17
В Мелітополі планують віджимати квартири під виглядом "планових оглядів", - Федоров Фото: в Мелітополі планують віджимати квартири під виглядом "планових оглядів" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти під виглядом "планових оглядів житлового фонду" готуються віджимати квартири цивільних в Мелітополі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Російські загарбники оголосили про «планові огляди житлового фонду» в курортному місті. Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджим майна", - пише Федоров.

За словами міського голови, під виглядом "планових оглядів" росіяни планують:

  • виявити квартири, власники яких виїхали з Мелітополя;
  • репортувати про знайдені "схрони", які ж самі й організували;
  • тероризувати і залякувати місцевих мешканців, звинувачуючи їх в у співпраці з партизанами.

"Як насправді рашисти обходяться з житловим фондом, найкраще видно в Маріуполі. А "піклування" про мешканців вже відчули всі жителі окупованих територій. Росія вміє тільки вбивати і нищити", - додає міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, окупантам не вистачає коштів навіть на імітацію освіти у школах в тимчасово окупованій частині Запорізької області.

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