В Мелітополі планують віджимати квартири під виглядом "планових оглядів", - Федоров

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Російські загарбники оголосили про «планові огляди житлового фонду» в курортному місті. Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджим майна", - пише Федоров.

За словами міського голови, під виглядом "планових оглядів" росіяни планують:

виявити квартири, власники яких виїхали з Мелітополя;

репортувати про знайдені "схрони", які ж самі й організували;

тероризувати і залякувати місцевих мешканців, звинувачуючи їх в у співпраці з партизанами.

"Як насправді рашисти обходяться з житловим фондом, найкраще видно в Маріуполі. А "піклування" про мешканців вже відчули всі жителі окупованих територій. Росія вміє тільки вбивати і нищити", - додає міський голова.