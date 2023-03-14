В Мелитополе раздался громкий продолжительный взрыв

"Только что громкий продолжительный взрыв во временно оккупированном Мелитополе, который слышал весь город", - написал он.

Федоров добавил, что взрыв прогремел в самом центре города, в районе улицы Героев Украины. По предварительным данным, загорелся автомобиль.

Местные СМИ сообщают, что в Мелитополе подорвали автомобиль.

На фотографиях также видны пожар и густой черный дым.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что "вагнеровцы" в Мелитополе пытаются завербовать жителей, чтобы усилить свою группировку в районе Бахмута.

Мэр Мелитополя также рассказывал, что россияне под видом "плановых обзоров жилищного фонда" готовятся "отжимать" квартиры гражданских.

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