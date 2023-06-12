У Мелітополі пролунали сильні вибухи, - ЗМІ

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі (Запорізька область) пролунали вибухи в ніч проти понеділка, 12 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Вибух чули у місті близько опівночі. За інформацією журналістів від мелітопольців, прогриміло в районі Нового Мелітополя та Юрівки.
Тим часом представники партизанського руху "Атеш" зазначають, що вибух був дуже потужним і не характерним для роботи протиповітряної оборони, проте як "приліт".
Незабаром після першого вибуху пролунав і ще один.
Згодом вибухи в місті підтвердив також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.
"Мелітополь, пропущені у ка**пів. Тільки не плачте", - написав він.
У Мелітополі, який російські загарбники окупували на початку повномасштабного вторгнення, весь цей час триває активний розвиток партизанського руху. Так, у місті, де інтервенти розташували бази та склади, регулярно лунають вибухи.
Останнім часом, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни посилили тиск на цивільних у місті, розташували блокпости, випустили на вулиці десятки патрулів і влаштовують обшуки і не тільки.
Раніше повідомлялося, що вибухи в Мелітополі були й 4 та 3 червня, а також нещодавно біля міста, в районі села Долинське, було підірвано залізничні рейки. Як зазначив тоді мер Федоров, окупанти використовували залізницю для перевезення особового складу та військової техніки на фронт.
Додамо, що цієї ночі вибух також пролунав і в окупованому Токмаку Запорізької області.
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