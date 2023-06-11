Вдираються вночі з обшуками. Федоров попередив про "загострення" у росіян в Мелітополі
Росіяни посилили тиск на цивільних в Мелітополі. Розташували блокпости по місту, влаштовують обшуки й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За словами Федорова, росіяни облаштували блокпости по всьому Мелітополю, випустили на вулиці десятки патрулів й зупиняють кожного цивільного для перевірки.
"Встановлюють блокпости, зупиняють авто, перевіряють салон, багажник, документи і телефони", - відзначив міський голова.
Зокрема окупанти вдираються в домівки цивільних з обшуками посеред ночі.
"Десятки людей після перевірок потрапляють до комендатури, подальша їхня доля невідома", - додав Федоров.
Фото: ситуація в Мелітополі станом на 11.06 о 12:28 (deepstatemap)
Ситуація в Мелітополі
З початку повномасштабного вторгнення Росії, окупанти майже одразу захопили Мелітополь Запорізької області. З того моменту в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.