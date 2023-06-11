ua ru
Нд, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вдираються вночі з обшуками. Федоров попередив про "загострення" у росіян в Мелітополі

Новость на русском →
Неділя 11 червня 2023 14:02
Вдираються вночі з обшуками. Федоров попередив про "загострення" у росіян в Мелітополі Фото: Федоров попередив про "загострення" у росіян в Мелітополі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни посилили тиск на цивільних в Мелітополі. Розташували блокпости по місту, влаштовують обшуки й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, росіяни облаштували блокпости по всьому Мелітополю, випустили на вулиці десятки патрулів й зупиняють кожного цивільного для перевірки.

"Встановлюють блокпости, зупиняють авто, перевіряють салон, багажник, документи і телефони", - відзначив міський голова.

Зокрема окупанти вдираються в домівки цивільних з обшуками посеред ночі.

"Десятки людей після перевірок потрапляють до комендатури, подальша їхня доля невідома", - додав Федоров.

Вдираються вночі з обшуками. Федоров попередив про &quot;загострення&quot; у росіян в Мелітополі

Фото: ситуація в Мелітополі станом на 11.06 о 12:28 (deepstatemap)

Ситуація в Мелітополі

З початку повномасштабного вторгнення Росії, окупанти майже одразу захопили Мелітополь Запорізької області. З того моменту в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мелітополь
NEWS
"Зроблені для людей": в ЗСУ показали роботу чеських зенітних комплексів Viktor
"Зроблені для людей": в ЗСУ показали роботу чеських зенітних комплексів Viktor
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС