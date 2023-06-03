Біля Мелітополя пролунав вибух, "відмінусували" залізничний шлях для росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу", - пише Федоров.

Як відзначив міський голова, росіяни використовували залізницю для перевезення особового складу і військової техніки на фронт.

Фото: місце вибуху (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Мелітополі

Російські військові окупували Мелітополь Запорізької області практично відразу після початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту. "Покарання" для колаборантів викликає невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.

Наприклад, вчора, 2 червня, в тимчасово окупованій Михайлівці підірвали автомобіль зі зрадниками та окупантами. Внаслідок вибуху загинув власник місцевого кафе "Гетьман", який гостинно годував росіян.