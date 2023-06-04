В Мелітополі пролунав потужний вибух

Про це розповів мер міста Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі", - повідомив міський голова.

Він повідомив, що за уточненою інформацією інцидент стався на окраїні Якимівки, на південь від Мелітополя..

Фото: вибух поблизу Мелітополя (t.me/ivan_fedorov_melitopol).

Ситуація в Мелітополі

Російські військові майже одразу після повномаштабного вторгнення змогли захопити Мелітополь Запорізької області

Станом на сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.

Нагадаємо, що вчора Федоров повідомляв, що в місті пролунало понад, як п1ять вибухів.

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