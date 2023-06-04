В Мелітополі пролунав потужний вибух
В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Про це розповів мер міста Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі", - повідомив міський голова.
Він повідомив, що за уточненою інформацією інцидент стався на окраїні Якимівки, на південь від Мелітополя..
Фото: вибух поблизу Мелітополя (t.me/ivan_fedorov_melitopol).
Ситуація в Мелітополі
Російські військові майже одразу після повномаштабного вторгнення змогли захопити Мелітополь Запорізької області
Станом на сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.
Нагадаємо, що вчора Федоров повідомляв, що в місті пролунало понад, як п1ять вибухів.
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