В окупованому Токмаку пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область) пролунала серія вибухів у неділю, 11 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, вибухи пролунали у північній частині міста.

У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку "бавовну" вночі в Токмаку.

Деталі стосовно вибухів від офіційних осіб поки не оголошуються.

Вибухи у Токмаку

Місто Токмак Запорізької області було окуповане військами РФ практично у перші дні після початку повномасштабного вторгнення.

На захопленій частині регіону дуже добре розвинений партизанський рух, і в населеному пункті часто лунають вибухи, а також Силами оборони та Силами спротиву точково знищуються місця базування інтервентів, склади з БК та технікою.

Нагадаємо, що раніше вибухи у Токмаку пролунали 8 червня вночі. А перед цим у тимчасово окупованому місті також повідомляли про серію вибухів, щонайменше про 6.