У Мелітополі пролунали сильні вибухи, - ЗМІ

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі (Запорізька область) пролунали вибухи в ніч проти понеділка, 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на місцеве видання " РІА-Мелітополь ".

Вибух чули у місті близько опівночі. За інформацією журналістів від мелітопольців, прогриміло в районі Нового Мелітополя та Юрівки.

Тим часом представники партизанського руху "Атеш" зазначають, що вибух був дуже потужним і не характерним для роботи протиповітряної оборони, проте як "приліт".

Незабаром після першого вибуху пролунав і ще один.

Згодом вибухи в місті підтвердив також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Мелітополь, пропущені у ка**пів. Тільки не плачте", - написав він.

Ситуація в Мелітополі

У Мелітополі, який російські загарбники окупували на початку повномасштабного вторгнення, весь цей час триває активний розвиток партизанського руху. Так, у місті, де інтервенти розташували бази та склади, регулярно лунають вибухи.

Останнім часом, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни посилили тиск на цивільних у місті, розташували блокпости, випустили на вулиці десятки патрулів і влаштовують обшуки і не тільки.

Раніше повідомлялося, що вибухи в Мелітополі були й 4 та 3 червня, а також нещодавно біля міста, в районі села Долинське, було підірвано залізничні рейки. Як зазначив тоді мер Федоров, окупанти використовували залізницю для перевезення особового складу та військової техніки на фронт.