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В Мелитополе раздались сильные взрывы, - СМИ

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Мелитополь, Понедельник 12 июня 2023 00:37
В Мелитополе раздались сильные взрывы, - СМИ Фото: российские военные в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе (Запорожская область) прогремели взрывы в ночь на понедельник, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "РИА-Мелитополь".

Взрыв слышали в городе около полуночи. По информации журналистов от мелитопольцев, прогремело в районе Нового Мелитополя и Юровки.

Между тем представители партизанского движения "Атеш" отмечают, что взрыв был очень мощным, и не характерным для работы противовоздушной обороны, а как "прилет".

Вскоре после первого взрыва прозвучали и еще один.

Позже взрывы в городе подтвердил также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Мелитополь, пропущенные у ка**пов. Только не плачьте", - написал он.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе, который российские захватчики оккупировали в самом начале полномасштабного вторжения, все это время продолжается активное развитие партизанского движения. Так, в городе, где интервенты расположили базы и склады, регулярно раздаются взрывы.

В последнее время, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне усилили давление на гражданских в городе, расположили блокпосты, выпустили на улицы десятки патрулей и устраивают обыски и не только.

Ранее сообщалось, что взрывы в Мелитополе были и 4 и 3 июня, а также недавно возле города, в районе села Долинское, были взорваны железнодорожные рельсы. Как отметил тогда мэр Федоров, оккупанты использовали железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт.

Добавим, что этой ночью взрыв также раздался и в оккупированном Токмаке Запорожской области.

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Мелитополь Запорожская область Взрыв Война России против Украины
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