У Мелітополі після влучання горить підстанція: місто частково знеструмлене

Що сталося

За даними місцевих пабліків, місто атакували безпілотники. Після удару на території електропідстанції виникла сильна пожежа. На оприлюднених у мережі кадрах видно густий дим і полум’я, що охопило об’єкт.

Наслідки

Унаслідок атаки частина Мелітополя залишилася без електропостачання. Місцеві жителі повідомляють про частковий блекаут. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під тимчасовою російською окупацією з початку березня 2022 року. Місто є важливим логістичним і транспортним вузлом на півдні України.