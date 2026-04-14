В Мелитополе после попадания горит подстанция: город частично обесточен

04:47 14.04.2026 Вт
2 мин
Мелитополь накрыл частичный блэкаут после ударов БпЛА
aimg Екатерина Коваль
Фото: российские спасатели (t.me/mchc_official)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 14 апреля прогремели взрывы, после которых вспыхнул пожар на электроподстанции и произошел частичный блэкаут.

Что произошло

По данным местных пабликов, город атаковали беспилотники. После удара на территории электроподстанции возник сильный пожар. На обнародованных в сети кадрах видно густой дым и пламя, охватившее объект.

Последствия

В результате атаки часть Мелитополя осталась без электроснабжения. Местные жители сообщают о частичном блэкауте. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, Мелитополь находится под временной российской оккупацией с начала марта 2022 года. Город является важным логистическим и транспортным узлом на юге Украины.

Украинские партизаны и Силы обороны регулярно наносят удары по военным объектам, складам боеприпасов и инфраструктуре оккупантов.

Только за последние месяцы было зафиксировано несколько атак на железнодорожные пути, склад ГСМ, а в конце декабря 2025 года ГУР показало видео взрыва возле военного "Урала", в результате которого погибли по меньшей мере четверо россиян.

На фоне этого российские власти усиливают репрессии против местного населения. В марте 2026 года в России приговорили трех подростков из Мелитополя к срокам от 7 до 8,5 лет заключения по сфабрикованному обвинению в "терроризме", что правозащитники назвали военным преступлением.

Именно Мелитополь был одной из ключевых целей контрнаступления ВСУ 2023 года на юге. Как раскрыли в Генштабе, удар в сторону города планировали еще в 2022 году.

