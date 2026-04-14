В Мелитополе после попадания горит подстанция: город частично обесточен

Что произошло

По данным местных пабликов, город атаковали беспилотники. После удара на территории электроподстанции возник сильный пожар. На обнародованных в сети кадрах видно густой дым и пламя, охватившее объект.

Последствия

В результате атаки часть Мелитополя осталась без электроснабжения. Местные жители сообщают о частичном блэкауте. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, Мелитополь находится под временной российской оккупацией с начала марта 2022 года. Город является важным логистическим и транспортным узлом на юге Украины.