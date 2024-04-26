У Мелітополі окупанти видали російські паспорти 14-річним дітям-сиротам, - Лубінець

Загарбники видали російські паспорти 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишились без піклування батьків й перебувають в окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, цю інформацію виявили у результаті моніторингу медіа-ресурсів на тимчасово окупованих територіях України.

"Задля цього дітей навіть привезли в інше село, де, як зазначається, розташований окремий підрозділ так званого управління з питань міграції, аби вони "краще" зрозуміли "культурний та історичний зв'язок з Росією", - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що це вкотре показує, що кожен крок РФ спрямований на перевиховання українських дітей і намагання стерти їхню ідентичність.

"Цього не можна допустити! Ми повинні працювати, щоб притягти до відповідальності за злочини проти українських дітей усіх причетних, хто тим чи іншим способом намагається стерти їхню належність до України", - наголосив омбудсмен.

Лубінець нагадав, що примусова паспортизація РФ громадян України - це порушення основоположних принципів суверенності та територіальної цілісності України, вимог статті 2 Статуту ООН та Декларації про принципи міжнародного права.