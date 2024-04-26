ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мелитополе оккупанты выдали российские паспорта 14-летним детям-сиротам, - Лубинец

Мелитополь, Запорожская область, Пятница 26 апреля 2024 20:11
UA EN RU
В Мелитополе оккупанты выдали российские паспорта 14-летним детям-сиротам, - Лубинец Фото: в Мелитополе оккупанты выдали российские паспорта 14-летним детям-сиротам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Захватчики выдали российские паспорта 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, эта информация была обнаружена в результате мониторинга медиа-ресурсов на временно оккупированных территориях Украины.

"Для этого детей даже привезли в другую деревню, где, как отмечается, расположено отдельное подразделение так называемого управления по вопросам миграции, чтобы они "лучше" поняли "культурную и историческую связь с Россией", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что это еще раз показывает, что каждый шаг РФ направлен на перевоспитание украинских детей и попытку стереть их идентичность.

"Это нельзя допустить! Мы должны работать, чтобы привлечь к ответственности за преступления против украинских детей всех причастных, кто тем или иным способом пытается стереть их принадлежность к Украине", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец напомнил, что принудительная паспортизация РФ граждан Украины - это нарушение основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности Украины, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.

В Мелитополе оккупанты выдали российские паспорта 14-летним детям-сиротам, - Лубинец

Принудительная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

Напомним, недавно мы сообщали, что Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях Украины полной паспортизации населения до 2026 года.

Однако, несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.

Недавно сообщалось, что россияне с начала 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, которые не получили паспорт РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Запорожская область Война в Украине Дмитрий Лубинец Дети
NEWS
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится