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У Мелітополі окупанти погрожують звільнити людей, які відмовляються від російських паспортів

Фото: у Мелітополі окупанти погрожують звільнити людей, які відмовляються від російських паспортів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію жителів Мелітополя. За відмову від паспорту РФ загарбники погрожують людям звільненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

Мешканців, які вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, якими керують колаборанти і зрадники, примушують отримувати російські паспорти. Для цього у них примусом збирають особисті дані та навіть записують на фото.

"Якщо ж люди відмовляються, їм погрожують звільненням і неможливістю більше ніде працевлаштуватися", - написав Федоров.

За його словами, окупаційна влада намагається зробити усе, щоб Мелітополь хоч на відео пропагандистів виглядав як місто, яке лояльне до Росії, де паспорт країни-агресора дуже популярний.

Нагадаємо, загарбники викрали понад 700 людей у Мелітополі.

Федоров також розповідав, що росіяни кожен день залякують жителей міста, вимикають електрику та глушать зв'язок і інтернет.

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Мелітополь