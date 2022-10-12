Окупанти викрали понад 700 осіб у Мелітополі, - Федоров
Жителі окупованих територій Запорізької області не йдуть на співпрацю із загарбниками. Від безсилля росіяни, намагаючись добитися хоч якоїсь взаємодії, викрадають і катують людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Понад 700 жителів Мелітопольського району стали жертвами викрадень", - зазначив посадовець.
Федоров розповів, що окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію цивільних.
"Забирають "на підвал" і домагаються співпраці будь якими способами", - продовжив мер Мелітополя.
Міський голова подякував мешканцям усіх окупованих територій за мужність і вірність Україні.
Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка.
Раніше стало відомо, що загарбники 1 жовтня викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.
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