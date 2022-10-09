Вибухи, відсутність зв'язку та інтернету. Федоров описав реалії "руского міра" у Мелітополі
Російські загарбники кожен день залякують людей, а також вимикають електрику в окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.
"Вибухи, стрілянина, постійне переміщення військових - залякування наших людей російські терористи іменують "навчаннями". А щоб люди звикали до відсутності елементарного комфорту та не могли спілкуватись з рідними, щодня вимикають електрику та глушать зв'язок та інтернет", - написав він.
Федоров зазначив, що загарбники тероризують жителів окупованого Мелітополя та району.
"Такий він - "рускій мір". Проте і йому скоро прийде кінець. Будуть бігти з нашої землі "освабадітєлі", не озираючись", - додав він.
Нагадаємо, вночі у Мелітополі пролунав потужний вибух.
Раніше Федоров повідомляв, що про перекидання російських ракетно-зенітних комплексів С-300 у бік Мелітополя.
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