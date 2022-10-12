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В Мелитополе оккупанты угрожают уволить людей, которые отказываются от российских паспортов

Фото: в Мелитополе оккупанты угрожают уволить людей, которые отказываются от российских паспортов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию жителей Мелитополя. За отказ от паспорта РФ захватчики угрожают людям увольнением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

Жителей, которые вынужденно пошли работать на коммунальные предприятия, которыми руководят коллаборанты и предатели, заставляют получать российские паспорта. Для этого у них принужденно собирают личные данные и даже записывают на фото.

"Если же люди отказываются, им угрожают увольнением и невозможностью больше нигде трудоустроиться", - написал Федоров.

По его словам, оккупационные власти пытаются сделать все, чтобы Мелитополь хотя бы на видео пропагандистов выглядел как город, лояльный к России, где паспорт страны-агрессора очень популярен.

Напомним, захватчики похитили более 700 человек в Мелитополе.

Федоров также рассказывал, что россияне каждый день запугивают жителей города, выключают электричество и глушат связь и Интернет.

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Мелитополь