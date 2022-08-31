Под Мелитополем прогремела серия взрывов: что известно

Серия взрывов прогремела к югу от Мелитополя, вероятно, близко к месту, куда российская армия перевозила военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Ивана Федорова.

"Сопротивление продолжается, зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику", - написал он.

Федоров отметил, что взрывы шли по нарастающей - сначала их услышали жители южных улиц, впоследствии весь город.