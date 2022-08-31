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Едут в сторону Херсона. В Мелитополе заметили колонны вражеской техники

Новина українською →
Запорожье, Среда 31 августа 2022 11:44
Едут в сторону Херсона. В Мелитополе заметили колонны вражеской техники Фото: в Мелитополе заметили колонны вражеской техники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мелитополе утром 31 августа заметили три колонны российской техники. Все они двигались в сторону Херсоне, где активизировались боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "РИА Мелитополь".

Так, около 5:30 утра по улице Воинов Интернационалистов прошла первая колонна из семи Уралов и КамАЗов.

Уже через полчаса около 6:00 вторая колонна из 8 грузовых тентованых машин проследовала с севера на юг по той же улице.

В 6:30 по тому же маршруту последовали 45 грузовиков с пушками.

Отмечается, что вся техника едет в направлении Херсона.

Напомним, украинские войска продолжают уничтожать базы и склады российских войск в Херсонской области. В частности, вчера ВСУ нанесли удар по складам в Таврийском, Новой Каховке, Алешках и Новой Збурьевке.

Как известно, украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию.

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Российская Федерация Херсон
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