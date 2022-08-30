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Партизаны ликвидировали еще несколько оккупантов в Мелитополе

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Мелитополь, Вторник 30 августа 2022 09:16
Партизаны ликвидировали еще несколько оккупантов в Мелитополе Фото: партизаны ликвидировали еще несколько оккупантов в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинское движение сопротивления ликвидировало очередную группу российских оккупантов в Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Ивана Федорова.

"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает столь жарко во всех смыслах. В свою очередь Движение сопротивления им об этом филигранно напоминает почти каждый день. Пока известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", - рассказал он.

Напомним, вчера ближе к вечеру в Мелитополе прогремели четыре мощные взрыва. Позже мэр города подтвердил взрывы в районе северного выезда из города.

Также еще один взрыв в Мелитополе произошел около 22:00.

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