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Під Мелітополем пролунала серія вибухів: що відомо

Фото: під Мелітополем пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Серія вибухів прогриміла на південь від Мелітополя, ймовірно, близько до місця, куди російська армія перевозила військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Івана Федорова.

"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку", - написав він.

Федоров зазначив, що вибухи йшли за наростаючою - спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом усе місто.

Нагадаємо, сьогодні у Мелітополі помітили три колони російської техніки, які рухалися у бік Херсона.

Окрім того, нещодавно українські партизани ліквідували групу російських окупантів у Мелітополі.

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