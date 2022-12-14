Мелітополь наступний? Україна може готуватися до нового наступу, - NYT

Україна посилила удари по російських окупантах у Мелітополі та може готуватися до наступного великого наступу, щоб вибити російські війська з півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Зазначається, що захисники застосовують проти російських окупантів у Мелітополі високоточні ракетні удари великої дальності та диверсії. Так, Мелітополь - важливе місто, адже через нього проходить дорога до тимчасово окупованого Криму.

Повідомляється, що ввечері 12 грудня було пошкоджено міст через річку Молочна у Мелітополі, відповідальність за що приписується Україні. Так, на відео видно, що дві опори, які підтримували проліт, були підірвані. Руйнування мосту поставило під загрозу ключову російський шлях постачання до Мелітополя з півдня.

Окрім того, українські та російські офіційні особи визнали нещодавні удари захисників та спроби вразити російські командні центри, склади боєприпасів і шляхи постачання в Мелітополі.

"Незрозуміло, чи були ці удари прелюдією до наступу чи відволіканням, оскільки українські сили готуються атакувати росіян з іншого напрямку. Але військові аналітики назвали їх значними і сказали, що вони відповідають моделі використання Україною високоточних ракет для ударів по російських матеріально-технічних цілях", - пише NYT.

Так, Мелітополь є ключовим центром, і відновлення контролю над ним могло б допомогти українським силам повернути не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської. Тоді це потенційно може дати їм можливість відкинути російські війська аж до Криму, який росіяни контролювали ще до повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що захоплення міста та його транспортних вузлів ускладнило б поповнення та посилення російських сил на півдні України, але взяти його - важка задача. Так, найближча місцевість, яку утримують українські сили, знаходиться приблизно в 64 км на північ від Мелітополя.