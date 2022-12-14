Мелитополь следующий? Украина может готовиться к новому наступлению, - NYT

Украина усилила удары по российским оккупантам в Мелитополе и может готовиться к следующему большому наступлению, чтобы выбить российские войска с юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Отмечается, что защитники применяют против российских оккупантов в Мелитополе высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсии. Так, Мелитополь - важный город, ведь через него проходит дорога к временно оккупированному Крыму.

Сообщается, что вечером 12 декабря был поврежден мост через реку Молочная в Мелитополе, ответственность за что приписывается Украине. Так, на видео видно, что две опоры, поддерживавшие пролет, были взорваны. Разрушение моста поставило под угрозу ключевой российский путь поставки в Мелитополь с юга.

Кроме того, украинские и российские официальные лица признали недавние удары защитников и попытки поразить российские командные центры, склады боеприпасов и пути снабжения в Мелитополе.

"Непонятно, были ли эти удары прелюдией к наступлению или отвлечением, поскольку украинские силы готовятся атаковать россиян на другом направлении. Но военные аналитики назвали их значительными и сказали, что они соответствуют модели использования Украиной высокоточных ракет для ударов по российским материально-техническим целям", - пишет NYT.

Так, Мелитополь является ключевым центром, и восстановление контроля над ним могло бы помочь украинским силам вернуть не только всю Запорожскую область, но и остальную соседнюю Херсонскую. Тогда это может дать им возможность отбросить российские войска вплоть до Крыма, который россияне контролировали еще до полномасштабного вторжения.

Отмечается, что захват города и его транспортных узлов усложнило бы пополнение и усиление российских сил на юге Украины, но взять его - трудная задача. Так, ближайшая местность, которую удерживают украинские силы, находится примерно в 64 км к северу от Мелитополя.