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На запорізькому напрямку ЗСУ за тиждень знищили близько 20 військових баз

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Запоріжжя, Неділя 04 грудня 2022 19:20
На запорізькому напрямку ЗСУ за тиждень знищили близько 20 військових баз Фото: ЗСУ знищили близько 20 військових баз на запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові запорізьким напрямком за тиждень знищили близько 20 військових баз російської армії.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

Внаслідок точних ударів ЗСУ поранення отримали понад 1200 солдатів армії Росії. Крім того, 300 окупантам тотально не вистачає місця в лікарнях, тому війська РФ розташували їх у полі.

У Мелітополі з усіх відділень лікарняного містечка незайнятим пораненими росіянами залишилося лише пологове відділення.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік Родючого чути стрілянину.

Окрім того, на окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.

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