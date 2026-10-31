Мелания Трамп впервые отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек
Успешная миссия по эвакуации жителей Олешек, завершившаяся 31 октября, дает надежду на установление устойчивого мира между Украиной и РФ.
Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в соцсети X.
"Супруга президента США впервые прокомментировала завершение эвакуации жителей Олешек, которой она содействовала на протяжении всего времени.
"Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны", - написала Мелания Трамп.
Также она сделала репост сообщения украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о завершении миссии по спасению людей.
Важно отметить, что именно Мелания Трамп была одной из публичных сторонниц введения режима прекращения огня в районе Олешек, чтобы спасти заблокированных там мирных жителей.
"Вместе мы можем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей", - добавила супруга президента США."
Локальное перемирие Украины и РФ
Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Она включает в себя помощь гражданским и эвакуацию жителей. Режим тишины продлиться до 22:59 1 ноября.
Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без инцидента. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает координировать выполнение достигнутых договоренностей с целью помочь жителям города.
Также мы писали, что по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.