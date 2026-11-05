Меланія Трамп написала листи Зеленському і Путіну

Перша леді США Меланія Трамп написала особисті листи російському диктатору Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському із закликом рухатися до тривалого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Меланії Трамп.
У своєму зверненні Меланія Трамп наголосила на важливості досягнення тривалого миру в регіоні.
Вона зазначила, що припинення вогню в Олешках стало можливим завдяки зусиллям президентів Росії та України, що створює важливий прецедент.
"Коли цей історичний момент завершується, я написала особисті листи президенту Путіну та президенту Зеленському. Давиде і Кириле, будь ласка, доставте ці листи вашим президентам від мого імені", - сказала вона.
Очільниця американської ініціативи висловила сподівання, що делегації забезпечать безпечну передачу кореспонденції та сприятимуть подальшому діалогу.
Нагадаємо, що Меланія Трамп зібрала у Білому домі представників України та Росії щодо режиму припинення вогню в Олешках. Українську делегацію очолили народний депутат України Давид Арахамія разом із омбудсменом Дмитром Лубінцем
Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський сподівається на нові локальні перемир'я за сприяння Меланії Трамп на тлі гуманітарних зусиль в регіоні.
Також повідомлялося, що Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня за вагомий внесок.