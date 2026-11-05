Меланія Трамп написала листи Зеленському і Путіну

У своєму зверненні Меланія Трамп наголосила на важливості досягнення тривалого миру в регіоні.

Вона зазначила, що припинення вогню в Олешках стало можливим завдяки зусиллям президентів Росії та України, що створює важливий прецедент.

"Коли цей історичний момент завершується, я написала особисті листи президенту Путіну та президенту Зеленському. Давиде і Кириле, будь ласка, доставте ці листи вашим президентам від мого імені", - сказала вона.

Очільниця американської ініціативи висловила сподівання, що делегації забезпечать безпечну передачу кореспонденції та сприятимуть подальшому діалогу.