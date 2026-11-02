Зеленський сподівається на нові локальні перемир'я за сприяння Меланії Трамп

Президент Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за координацію гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News .

Коментуючи можливість застосування подібного перемир'я на інших ділянках фронту за участю першої леді США, Зеленський зауважив, що наразі важко спрогнозувати кількість подібних ініціатив, але наголосив на важливості такої роботи.

"Якщо перша леді зможе це зробити, зможе продовжувати, це буде дуже корисно. Я їй дуже вдячний", - підкреслив президент.

Результати операції в Олешках

Тимчасовий гуманітарний режим припинення вогню в окупованих Олешках діяв з 27 жовтня. Локальну домовленість реалізували за безпосередньої координації Меланії Трамп.

У результаті проведеної операції в регіон успішно доставили критично важливу гуманітарну допомогу. Крім того, з небезпечної зони вдалося евакуювати майже 800 цивільних мешканців.