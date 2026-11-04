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Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

10:37 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги Фото: Меланія Трамп (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Росією територій України.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп посприяла гуманітарній місії в Олешках Херсонської області та домоглася перемир'я в цьому районі для проведення евакуації жителів міста. З Олешок було вивезено майже 800 людей.

Також Меланія Трамп 5 листопада зустрінеться у Білому домі з представниками Росії та України. Вона також виступить із промовою про перемир'я в Олешках.

У Білому домі назвали це безпрецедентною дипломатичною ініціативою для першої леді США.

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