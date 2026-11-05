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Мелания Трамп написала письма Зеленскому и Путину

19:01 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: первая леди США Мелания Трамп (Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп написала личные письма российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом двигаться к продолжительному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелании Трамп.

В своем обращении Мелания Трамп отметила важность достижения продолжительного мира в регионе.

Она отметила, что прекращение огня в Олешках стало возможным благодаря усилиям президентов России и Украины, что создает важный прецедент.

"Когда этот исторический момент завершается, я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. Давид и Кирилл, пожалуйста, доставьте эти письма вашим президентам от моего имени", - сказала она.

Глава американской инициативы выразила надежду, что делегации обеспечат безопасную передачу корреспонденции и будут способствовать дальнейшему диалогу.

Напомним, что Мелания Трамп собрала в Белом доме представителей Украины и России по поводу режима прекращения огня в Олешках. Украинскую делегацию возглавили народный депутат Украины Давид Арахамия вместе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп на фоне гуманитарных усилий в регионе.

Также сообщалось, что Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за весомый вклад.

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