Мелания Трамп написала письма Зеленскому и Путину

В своем обращении Мелания Трамп отметила важность достижения продолжительного мира в регионе.

Она отметила, что прекращение огня в Олешках стало возможным благодаря усилиям президентов России и Украины, что создает важный прецедент.

"Когда этот исторический момент завершается, я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. Давид и Кирилл, пожалуйста, доставьте эти письма вашим президентам от моего имени", - сказала она.

Глава американской инициативы выразила надежду, что делегации обеспечат безопасную передачу корреспонденции и будут способствовать дальнейшему диалогу.