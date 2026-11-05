Мелания Трамп написала письма Зеленскому и Путину

Первая леди США Мелания Трамп написала личные письма российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом двигаться к продолжительному миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелании Трамп.
В своем обращении Мелания Трамп отметила важность достижения продолжительного мира в регионе.
Она отметила, что прекращение огня в Олешках стало возможным благодаря усилиям президентов России и Украины, что создает важный прецедент.
"Когда этот исторический момент завершается, я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. Давид и Кирилл, пожалуйста, доставьте эти письма вашим президентам от моего имени", - сказала она.
Глава американской инициативы выразила надежду, что делегации обеспечат безопасную передачу корреспонденции и будут способствовать дальнейшему диалогу.
Напомним, что Мелания Трамп собрала в Белом доме представителей Украины и России по поводу режима прекращения огня в Олешках. Украинскую делегацию возглавили народный депутат Украины Давид Арахамия вместе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп на фоне гуманитарных усилий в регионе.
Также сообщалось, что Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за весомый вклад.