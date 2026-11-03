ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Арахамія та Лубінець їдуть на зустріч з Меланією Трамп по Олешкам, - джерело РБК-Україна

18:41 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Ірина Гамерська
Арахамія та Лубінець їдуть на зустріч з Меланією Трамп по Олешкам, - джерело РБК-Україна Фото: Давид Арахамія (соцмережі нардепа)
Додати як бажане джерело в Google

Перша леді США Меланія Трамп особисто збере у Білому домі представників України та Росії щодо режим припинення вогню в Олешках.

Поінформоване джерело РБК-Україна розкрило склад делегацій.

Ініціатива Меланії Трамп та офіційна заява

Як сьогодні повідомили у Білому домі, перша леді США Меланія Трамп виступить із офіційною заявою щодо режиму припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада, об 11:00 за східноамериканською годиною (18:00 за київським часом) біля Білого дому.

Раніше Меланія Трамп ініціювала дипломатичну взаємодію між двома воюючими країнами та успішно домоглася локального припинення вогню в Олешках та на прилеглій території Херсонської області.

Склад делегацій України та РФ

За даними джерела РБК-Україна, на зустрічі з першою леді США у Вашингтоні будуть присутні:

Від України: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноваження Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Від Росії: спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв та російський омбудсмен Яна Лантратова.

Гуманітарна місія в Олешках: передісторія

Блокада та голод: З початку 2026 року ситуація в окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини стала критичною через заміновані росіянами дороги та атаки дронів із транспорту з продуктами. З весни у місті, де залишалося близько 6 тисяч цивільних (із 25 тисяч до вторгнення), розпочався фактичний голод. Остання цілеспрямована доставка харчів була 26 травня.

Допомога дронами та ризик для життя: Силі оборони України періодично скидали цивільним їжу та медикаменти з БПЛА, проте росіяни мінували шляхи та охотилися на місцевих. Мешканці гинули від вибухів та недоїдання, а через зруйновану інфраструктуру та морг тіла загиблих залишалися просто на вулицях чи в лікарнях.

Переговорний процес та міжнародне залучення: Перемовини щодо спасіння цивільних тривали з весни за ініціативи омбудсмена Дмитра Лубінця та супроводжувалися зверненнями до МККГ, ОБСЄ, Ватикану та ООН. У жовтні до процесу долучився Папа Римський Лев XIV, а вирішального дипломатичного прориву було досягнуто через посередництво першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші та евакуація: 23 жовтня було оголошено про домовленість щодо локального припинення вогню, яке набуло чинності з 27 жовтня до 1 листопада. Це дозволило розблокувати гуманітарний коридор: мешканцям доправили допомогу, а понад 500 цивільних евакуювали автобусами. Тим, хто вибрав повернення на підконтрольну Україні територію, організували маршрут через Крим, РФ та Білорусь із подальшою зустріччю на українському кордоні.

Читайте також: "Це свято, ми повертаємо наших". Як жителі Олешок вирвалися з окупації та голоду

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олешки Давид Арахамія Дмитро Лубінець Війна в Україні Сполучені Штати Америки Мелания Трамп
Новини
Знову буде історична лекція. Зеленський відреагував на ідею дзвінка Путіну
Знову буде історична лекція. Зеленський відреагував на ідею дзвінка Путіну
Аналітика
Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті