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Меланія Трамп допомогла повернути батькам з України та РФ п'ятьох дітей

23:15 30.07.2026 Чт
2 хв
Перша леді США успішно завершила нову гуманітарну місію
aimg Олена Бджола
Меланія Трамп допомогла повернути батькам з України та РФ п'ятьох дітей Фото: Перша леді США Меланія Трамп (Getty Images)
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Меланія Трамп знову возз'єднала дітей, які постраждали через війну, зі своїми родинами.

Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Білого Дому.

Меланія Трамп допомогла повернути дітей

У межах цього етапу ініціативи до своїх родин повертаються п'ятеро дітей.

Меланія Трамп підкреслила, що важливо ставити благополуччя дітей понад усе.

"Хоча дипломатія та миротворчість відіграють важливу роль у цих зусиллях, вони поступаються нашій спільній здатності ставити інтереси дітей понад міжнародні суперечки", - каже вона.

Перша леді зазначила. що її представник і вона продовжують співпрацювати з урядами Росії та України. Мета - забезпечити безпечне повернення дітей до їхніх родин та громад.

Перша леді США повертає українських дітей

Раніше РБК-Україна писало про те, що Меланія Трамп продовжує контактувати з командою російського диктатора Володимира Путіна щодо повернення українських дітей, яких окупанти вивезли до Росії.

Нагадаємо, що 12 лютого їй вдалося повернути додому неназвану кількість українських дітей, яких вивезли до РФ після початку війни Росії проти України.

Крім того, Меланія Трамп отримала відповідь від Путіна на її лист щодо повернення викрадених українських дітей. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".

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