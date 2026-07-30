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Мелания Трамп помогла вернуть родителям из Украины и РФ пятерых детей

23:15 30.07.2026 Чт
2 мин
Первая леди США успешно завершила новую гуманитарную миссию
aimg Елена Бджола
Мелания Трамп помогла вернуть родителям из Украины и РФ пятерых детей Фото: Первая леди США Меланія Трамп (Getty Images)
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Мелания Трамп снова воссоединила детей, пострадавших из-за войны, со своими семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Белого Дома.

Мелания Трамп помогла вернуть детей

В рамках этого этапа инициативы в свои семьи возвращаются пятеро детей.

Мелания Трамп подчеркнула, что важно ставить благополучие детей выше всего.

"Хотя дипломатия и миротворчество играют важную роль в этих усилиях, они уступают нашей общей способности ставить интересы детей сверх международных споров", - говорит она.

Первая леди указала. что ее представитель и она продолжают сотрудничать с правительствами России и Украины. Цель - обеспечить безопасное возвращение детей в их семьи и громады.

Первая леди США возвращает украинских детей

Ранее РБК-Украина писало о том, что Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина насчет возвращения украинских детей, которых оккупанты вывезли в Россию.

Напомним, что 12 февраля ей удалось вернуть домой неназванное количество украинских детей, вывезенных в РФ после начала войны России против Украины.

Кроме того, Мелания Трамп получила ответ от Путина на ее письмо о возвращении похищенных украинских детей. С тех пор у них был "открытый канал коммуникации".

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