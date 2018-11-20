Суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием мигрантов

Фото: мигранты (gettyimages)

Трамп хотел ограничить предоставление убежища людям, незаконно перешедшим границу США

Судья окружного суда в Сан-Франциско (США) с принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как отмечается, решение Тигара заблокировало приказ Трампа, которым он хотел ограничить предоставление убежища людям, незаконно перешедшим границу США.

Согласно постановлению Трампа, такие люди не могут подавать документы на статус беженца в стране, и убежище Соединенные Штаты будут предоставлять только тем мигрантам, которые перешли границу в специальном пункте въезда. Соответствующий документ Трамп подписал 9 ноября.​

Этот шаг был отчасти вызван приближением к границе США и Мексики каравана мигрантов.

Американский лидер заявил, что с караваном смешались многие члены банд.

Добавим также, в конце октября глава США заявил, что Штаты больше не будут тратить миллиарды долларов на незаконную миграцию. Трамп подчеркнул, что демократы должны дать свои голоса для усиления миграционных законов, иначе республиканцы будут вынуждены "играть намного жестче".