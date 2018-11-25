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У Мексиці сотні мігрантів намагаються прорвати кордон із США

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 22:36
У Мексиці сотні мігрантів намагаються прорвати кордон із США
Фото: біженці на кордоні США (twitter.com flipboard.com)

Раніше Дональд Трамп дозволив військам відкривати вогонь у разі необхідності

У Мексиці сотні мігрантів намагаються прорватися через кордон до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP news.

"У Мексиці декілька сотень мігрантів намагаються перетнути кордон із США", - йдеться у повідомленні.

У Мексиці сотні мігрантів намагаються прорвати кордон із США

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дозволив військовим на кордоні з Мексикою відкривати вогонь на поразку в разі крайньої необхідності.

"Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на поразку, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - заявив Трамп.

Крім того, РБК-Україна писало, що мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США стосовно біженців з території Мексики.

Раніше, суддя окружного суду в Сан-Франциско (США) ухвалив тимчасову судову заборону, спрямовану проти політики американського президента Дональда Трампа, щодо надання притулку нелегальним мігрантам.

Зазначимо, що напередодні  в мексиканське місто Тіхуана на кордоні з Сполученими Штатами Америки прибула на автобусах група з 400 мігрантів.

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