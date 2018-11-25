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В США меняют подход к беженцам из Мексики

Новости » Политика    25.11.2018 - 04:48
В США меняют подход к беженцам из Мексики
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Мексиканское правительство согласилось с планом Администрации США

Правительство Мексики согласилось с планом Администрации США в отношении беженцев с территории Мексики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Президент Трамп укрепил отношения с администрацией Лопеса Обрадора, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними по широкому кругу вопросов", - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Вместе с тем, в течение прошлого месяца, когда в США отправились многотысячные колонны мигрантов из стран Центральной Америки президент Трамп ужесточил риторику о безопасности границ США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение. Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.

Как писало РБК-Украина, судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа о предоставлении убежища нелегальным мигрантам.

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