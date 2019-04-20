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В Мексике в результате вооруженного нападения погибли более 10 человек

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 09:21
В Мексике в результате вооруженного нападения погибли более 10 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еще 4 человека получили ранения

В результате вооруженного нападения, которое произошло в мексиканском городе Минатитлан, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, вооруженная группа устроила нападение на бар в городе Минатитлан, что на побережье Мексиканского залива. Нападение произошло вечером пятницу, 19 апреля.

По словам представителя правительства штата Веракрус, жертвами вооруженного нападения стали по меньшей мере 13 человек. Он добавил, что мотив нападения пока неясен.

"Семь мужчин, 5 женщин и ребенок погибли во время стрельбы вблизи нефтеперерабатывающего завода в городе Минатитлан", - заявил представитель.

Кроме того, по данным чиновника, еще по меньшей мере 4 человека получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате нескольких вооруженных нападений, а также столкновений между противоборствующими преступными группировками в Мексике погибли не менее 18 человек. Одно из нападений произошло в муниципалитете Апасео-де-Альто, где погибли восемь человек, в том числе трое детей.

Как писало РБК-Украина, в Мексике произошел взрыв в одной из больниц столицы страны Мехико. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 14 человек. Большинство из пострадавших получили ожоги.

Ранее, 27 марта в Чимальуакан (Мексика) произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники: над городом поднялся огромный столб черного дыма и были слышны звуки взрывов пиротехники.

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