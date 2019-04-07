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В Мексике вследствие вооруженных нападений погибли 18 человек

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 23:06
В Мексике вследствие вооруженных нападений погибли 18 человек
Фото: полиция Мексики (из открытых источников)

Во время нападения в Апасео-де-Альто погибли 8 человек

В Мексике произошли несколько вооруженных нападений, а также столкновений между противоборствующими преступными группировками, не менее 18 человек убиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Excelsior.

Как сообщается, одно из нападений произошло в муниципалитете Апасео-де-Альто, где погибли восемь человек, в том числе трое детей.

Отмечено, что штат Гуанахуато к настоящему времени превратился в один из самых неблагополучных регионов Мексики. С 2015 по 2018 год число умышленных убийств в штате, согласно официальным данным, выросло на 400%.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике многомиллиардными санкциями и повышением пошлин на производимые в Мексике автомобили.

Ранее на брифинге в Белом доме Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе глава США снова пригрозил Мексике закрытием границы. "Конгресс должен собраться и немедленно ликвидировать лазейки на границе. В случае бездействия граница или большие ее участки будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение", - подчеркивал американский лидер.

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