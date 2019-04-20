ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мексиці внаслідок збройного нападу загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 09:21
У Мексиці внаслідок збройного нападу загинули понад 10 осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Ще 4 людини отримали поранення

В результаті збройного нападу, який стався в мексиканському місті Мінатітлан, загинули щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, озброєна група влаштувала напад на бар у місті Мінатітлан, що на узбережжі Мексиканської затоки. Напад стався ввечері п'ятниці, 19 квітня.

За словами представника уряду штату Веракрус, жертвами збройного нападу стали щонайменше 13 осіб. Він додав, що мотив нападу наразі незрозумілий.

"Сім чоловіків, 5 жінок та дитина загинули під час стрілянини поблизу нафтопереробного заводу в місті Мінатітлан", - заявив представник.

Крім того, за даними чиновника, ще щонайменше 4 людини отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті кількох збройних нападів, а також зіткнень між протиборчими злочинними угрупованнями у Мексиці загинули не менше 18 осіб. Один з нападів відбувся у муніципалітеті Апасео-де-Альто, де загинули вісім чоловік, у тому числі троє дітей.

Як писало РБК-Україна, у Мексиці стався вибух в одній з лікарень столиці країни Мехіко. В результаті інциденту постраждали щонайменше 14 осіб. Більшість з постраждалих отримали опіки.

Раніше, 27 березня в Чимальуакан (Мексика) відбувся вибух у двох майстерень з виробництва піротехніки: над містом піднявся величезний стовп чорного диму і були чутні звуки вибухів піротехніки.

У Північній Ірландії в масових заворушеннях загинула журналістка У Пакистані застрелили 14 осіб під час нападу на автобус
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України МексиканападСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся