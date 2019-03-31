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В Мексике прогремел взрыв в больнице

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 06:20
В Мексике прогремел взрыв в больнице
Фото: на месте взрыва в Мехико (Especial)

В результате взрыва в больнице Мехико пострадали 14 человек

В Мексике в результате взрыва в одной из больниц столицы страны Мехико пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Excelsior.

По информации издания, среди пострадавших девять женщин и пять мужчин в возрасте от 33 до 81 года, большинство из них получили ожоги.

Также были повреждены шесть автомобилей, припаркованных рядом с больницей.

Причины взрыва пока не установлены, по предварительным данным, произошла утечка азота и кислорода, смесь которых и вызвала взрыв.

Мексиканская полиция начала расследование происшествия.

 

Фото: на месте взрыва в Мехико

Напомним, 27 марта в Чимальуакан (Мексика) произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники: над городом поднялся огромный столб черного дыма и были слышны звуки взрывов пиротехники.

В этот же день на северо-востоке Китая неизвестный поджог отдел дорожной полиции Бюро общественной безопасности Шэньяна, после чего подорвал самодельную бомбу. В результате инцидента погиб сам подрывник, еще три человека получили ранения. 

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