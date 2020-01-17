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В Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники, есть жертвы

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В результате инцидента погибли двое людей, еще один человек получил сильные ожоги

В центральной Мексике на фабрике пиротехники произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В результате инцидента погибло двое людей. Мужчина, находившийся в здании, погиб на месте, госпитализированная женщина скончалась уже в больнице.

Неопределенная третья жертва взрыва получил сильнейшие ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Соседний жилой район временно эвакуировали.

Напомним, вечером во вторник, 14 января, в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате взрыва погибли два человека и пострадали восемь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Предварительной причиной взрыва называют химическую аварию.

Кроме того, 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от города Барселона произошел пожар на химическом заводе, в результате которого жителей близлежащих районов эвакуировали.

Добавим, что на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что одинадцать человек после происшествия госпитализировали, еще четверым оказали помощь на месте.

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