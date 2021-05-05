В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим при обрушении метромоста

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о трехдневном трауре в память о погибших при обрушении метромоста в Мехико. Число жертв возросло до 27.
В соответствии с указом президента, государственные флаги Мексики должны быть приспущены. Указ вступает в силу со дня опубликования, он будет действовать до 7 мая включительно.
"Трехдневный национальный траур объявлен в связи с трагедией, произошедшей на линии 12 коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года", - говорится в тексте документа.
Напомним, ранее сообщалось, что в столице Мексики рухнул метромост, когда по нему ехал поезд. Помимо погибших известно, что несколько десятков человек пострадали.
В поезде было довольно много людей, поскольку многие в это время возвращались с работы.
12-я линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недочеты при строительстве.