В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим при обрушении метромоста

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о трехдневном трауре в память о погибших при обрушении метромоста в Мехико. Число жертв возросло до 27.

Об этом сообщается в Официальном вестнике федерации.

В соответствии с указом президента, государственные флаги Мексики должны быть приспущены. Указ вступает в силу со дня опубликования, он будет действовать до 7 мая включительно. "Трехдневный национальный траур объявлен в связи с трагедией, произошедшей на линии 12 коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года", - говорится в тексте документа.