У Мексиці оголошено триденну жалобу за загиблими при обваленні метромосту

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор підписав указ про триденну жалобу в пам'ять про загиблих при обваленні метромосту в Мехіко . Кількість жертв зросла до 27.

Про це повідомляється в Офіційному віснику Федерації.

"Триденний національний траур оголошений у зв'язку з трагедією, що сталася на лінії 12 колективної транспортної системи метро Мехіко 3 травня 2021 року", - йдеться в тексті документа.

Відповідно до указу президента, державні прапори Мексики мають бути приспущені. Указ набирає чинності з дня опублікування, він діятиме до 7 травня включно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Мексики впав метроміст, коли по ньому їхав потяг. Крім загиблих відомо, що кілька десятків людей постраждали.

У поїзді було досить багато людей, оскільки багато в цей час поверталися з роботи.

12-а лінія метрополітену Мехіко була введена в експлуатацію восени 2012 року. Пошкоджена гілка частково припиняла роботу восени 2017 року після двох потужних землетрусів, а також в 2014 році, коли довелося усувати недоліки при будівництві.